Američania premýšľajú o nákladoch na obranu slobody na Ukrajine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Jessup 26. februára (TASR) - Prezident Joe Biden odkázal Američanom, aby sa pripravili na, ktoré si vyžiada potlačenie ruskej agresie voči Ukrajine. Vodič kamiónu Jeremy Rakestraw si však kladie otázku, či už nezaplatil dosť za problémy spojené s Ruskom.Rakestraw sa rozhodol predať svoje nákladné auto po tom, ako sa jeho mesačný účet za palivo viac ako zdvojnásobil na 17.000 USD (15.156,92 eura). A hoci sa znova vrátil na cestu, tentoraz sa nechal najať ako vodič firmou, takže náklady na palivo už nie sú jeho starosť. Ale aj jeho príjem tak bude nižší. A to v kombinácii s vysokou infláciou odkrojí ďalšiu časť z peňazí, ktoré má k dispozícii.Američania už zhruba rok čelia vysokej inflácii. V januári sa tempo jej rastu zrýchlilo na 7,5 % zo 7 % v decembri. Prispeli k tomu najmä drahšie energie, ako aj problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré odštartovala pandémia nového koronavírusu,Americký prezident čelil ťažkej dileme, keď sa vo štvrtok (24. 2.) pripravoval oznámiť nové sankcie proti Moskve a povedať ľuďom unaveným zo zdražovania, žebude pre nich predstavovať ďalšie náklady.Napätie vo vzťahoch Západu s Moskvou už pred sankciami zohralo veľkú úlohu pri tlačení cien palív nahor. Napriek tomu niektorí, ktorí sa živia križovaním amerických ciest, uznávajú, že je potrebné, aby Washington podnikol kroky na zastavenie alebo aspoň obmedzenie vojny, aj keby to malo znamenať vyššie ceny.Stúpajúce výdavky na všetko od paliva po jedlo už mesiace vyčerpávajú Američanov, takže sú čoraz menej spokojní s Bidenovým vedením, hoci aj ich mzdy rastú a milióny ľudí, ktorí prišli o prácu, keď vypukla pandémia, sa vracajú do zamestnania.Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan klesol tento mesiac na najnižšiu úroveň za 10 rokov, zatiaľ čo priemerná cena benzínu bola tesne pred vyhlásením sankcií zhruba o 25 % vyššia ako pred pandémiou.USA sú však tiež významným producentom ropy a ďalší vodič kamiónu, Keith Wood, ktorý čakal v Jessupu, sa čudoval, prečo udalosti ďaleko za hranicami USA majú vplyv na to, koľko zaplatí na čerpacej stanici.povedal.S ropou sa obchoduje na globálnom trhu, čo znamená, že aj keď sú USA významným vývozcom ropy, nemusí to vodičom nevyhnutne priniesť úľavu, keď ceny prudko stúpnu. To bolo ešte pred inváziou ruskej armády na Ukrajinu, po ktorej referenčné ceny ropy prvýkrát od roku 2014 prekročili hranicu 100 USD za barel (1 barel = 149 litrov).A hoci Biden sľúbil, že podnikne kroky na zmiernenie rastu cien, Patrick De Haan, vedúci analytik spoločnosti GasBuddy, upozornil, žeMoskva to dobre chápe a De Haan predpovedá, že využije hrozbu obmedzenia dodávok ropy v snahe prinútiť západné krajiny, aby ustúpili, pokiaľ ide o Ukrajinu.povedal.Ceny plynu a nafty patria medzi najvýznamnejšie ukazovatele životných nákladov v najväčšej svetovej ekonomike a je známe, že voliči si vybíjajú frustráciu z vysokých nákladov na prezidentovi a jeho politickej strane.Aj Dipson Abass, taxikár z Washingtonu, potvrdil, že jeho príjmy okresal rast cien. Napriek tomu, keď sa zamýšľal nad situáciou na Ukrajine, vyjadril ochotu znášať akékoľvek dôsledky, ktoré sankcie prinesú.povedal a dodal, že je za akékoľvek sankcie proti Rusku.(1 EUR = 1,1216 USD)