Američania žiadajú EÚ prehodnotiť potravinové a poľnohospodárske normy

Brusel 27. januára (TASR) - Európska únia by mala prehodnotiť svoje potravinové a poľnohospodárske normy pri obchodných vzťahoch so Spojenými štátmi, čo Američanom pomôže vyriešiť obchodný deficit s EÚ vo výške 10 až 12 miliárd amerických dolárov. Uviedol v pondelok v Bruseli americký minister poľnohospodárstva Sonny Perdue, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Perdue sa stretol s novinármi predtým, ako sa dostavil na rokovania so svojimi rezortnými partnermi na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov.



DPA pripomenula, že prezident USA Donald Trump po zabránení možnej obchodnej vojny s Čínou, obrátil svoju pozornosť na EÚ a chce doriešiť otázku hlbokého deficitu v obchodných tokoch medzi Spojenými štátmi a Úniou. V prípade nedosiahnutia potrebnej dohody hrozí zvýšením ciel pre automobily dovážané z Európy.



Predchádzajúce snahy o dosiahnutie obchodnej dohody medzi EÚ a USA sa nevydarili čiastočne aj pre odmietanie Európanov otvoriť svoj poľnohospodársky sektor dovozom z USA. Európski spotrebitelia sa obávajú, že americký voľnejší prístup k technológiám, ako sú geneticky modifikované organizmy či hormóny povolené v USA, môžu byť škodlivé pre zdravie a životné prostredie.



Perdue zdôraznil, že je zodpovednosť úradov EÚ, aby presvedčili širokú verejnosť, že americké potravinové normy sa zakladajú na spoľahlivých vedeckých metódach a potravinovej bezpečnosti. Zároveň odmietol obavy EÚ, že obchodná dohoda s USA by mohla otvoriť dvere pre teraz zakázaný predaj chlórovaných kurčiat. EÚ rovnako odmieta aj dovoz hormonálne upraveného hovädzieho mäsa, kde americká strana tvrdí, že obavy Európanov spájané s takto upraveným mäsom nikdy neboli vedecky podložené.



"Na ošetrenie kuracieho mäsa nepoužívame chlór," uviedol Perdue a spresnil, že na odstránenie patogénov pri chove hydiny sa používa "v podstate ocot".



Očakáva sa, že agrorezort bude jednou z tém rokovaní o vzájomných obchodných vzťahoch medzi Donaldom Trumpom a šéfkou Európskou komisie Ursulou von der Leyenonovou, ktorá by mala v najbližších týždňoch vycestovať do Washingtonu.



