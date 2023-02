Americká automobilka Tesla postaví nový závod na severe Mexika

Mexiko 28. februára (TASR) - Americká automobilka Tesla postaví svoj nový závod na severe Mexika. Oznámil to v utorok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý tak ukončil niekoľkotýždňové čakanie na informáciu, kde výrobca elektrických áut plánuje svoj závod stavať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg.



Podľa prezidenta Tesla postaví závod v meste Monterrey v štáte Nuevo León na severe krajiny. Ako dodal, podrobnosti oznámi firma v stredu 1. marca v rámci dňa pre investorov.



Príchod amerického výrobcu elektromobilov do Mexika je výrazným plusovým bodom pre mexického prezidenta, aj keď sa mu nepodarilo presadiť, aby sa závod staval v chudobnejšej lokalite na juhu krajiny. Navyše, vybraný región zápasí s nedostatkom vody. López Obrador však dodal, že šéf Tesly Elon Musk mu počas telefonátu v pondelok (27. 2.) prisľúbil, že výstavba a činnosť závodu životné prostredie neohrozia. K jeho prísľubom napríklad patrí, že počas výroby automobilov sa bude využívať recyklovaná voda.



Produkcia áut je jedným z hlavných pilierov mexickej ekonomiky, po Brazílii druhej najväčšej v Latinskej Amerike. V Mexiku majú výrobné závody viaceré americké, európske aj ázijské firmy.



Čo sa týka samotnej produkcie áut, Mexiko je v tomto rebríčku siedme na svete. Podľa ostatných údajov mexického združenia automobilového priemyslu sa v roku 2021 v krajine vyrobili približne tri milióny automobilov. Priemysel v danom roku zamestnával zhruba 930.000 ľudí a zahraničné investície do neho dosiahli približne 5,3 miliardy USD (4,99 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0619 USD)