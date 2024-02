Americká banka Citigroup začína prepúšťať

New York 29. februára (TASR) - Americká banka Citigroup prepustí 286 zamestnancov v New Yorku. Ukázalo to hlásenie pre ministerstvo práce. Banka totiž prechádza najväčšou reorganizáciou za celé desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tri samostatné hlásenia zo začiatku tohto týždňa odhalili, že prepúšťanie sa dotkne 239 zamestnancov primárnej bankovej dcérskej spoločnosti, 44 zamestnancov v maklérsko-dílerskej divízii a troch pracovníkov technologického oddelenia.



Citigroup v januári oznámila, že v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zruší 20.000 pracovných miest. Poukázala pritom na "jasne neuspokojivý" posledný štvrťrok minulého roka, ktorý poznačili jednorazové poplatky. Tie viedli k strate 1,8 miliardy USD (1,66 miliardy eur) vo 4. štvrťroku 2023.



Cieľom banky je znížiť svoju globálnu pracovnú silu do roku 2026 zhruba o 8 %, povedal vtedy novinárom finančný riaditeľ Mark Mason.



Generálna riaditeľka Jane Fraserová v septembri oznámila rozsiahly plán reorganizácie s cieľom zjednodušiť štruktúru banky a zamerať sa na ziskové oblasti. Fraserová sa snaží zlepšiť finančné výsledky firmy, ktorej v uplynulých rokoch výrazne vzrástli náklady aj počty zamestnancov. Podľa vlaňajších údajov Citigroup na jej internetových stránkach zamestnáva po celom svete vyše 230.000 ľudí.



(1 EUR = 1,0826 USD)