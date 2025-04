Americká banka Goldman Sachs zhoršila pre clá rastové vyhliadky Číny

Peking 10. apríla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zhoršila vyhliadky vývoja čínskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Ako dôvod uviedla dovozné clá, ktoré na Čínu uvalila nová americká administratíva. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka vo štvrtok oznámila, že na tento rok odhaduje rast čínskej ekonomiky na úrovni 4 %. Navyše, v ďalšom roku by sa tempo rastu malo spomaliť na 3,5 %. V predchádzajúcej prognóze počítala v tomto roku s rastom na úrovni 4,5 % a aj v prípade roka 2026 očakávala rast o 0,5 percentuálneho bodu vyšší.



Goldman Sachs tak urobila po tom, ako americký prezident Donald Trump ešte výraznejšie zvýšil už aj tak vysoké clá na čínske produkty. Zo 104 % ich posunul na 125 %. „Samotné dodatočné zvýšenie ciel by nemalo byť hlavným problémom. Je to skôr celkové prudké zvýšenie dovozných ciel na čínske tovary, ktoré sa pravdepodobne odrazí na vývoji čínskej ekonomiky a pracovnom trhu,“ uviedla Goldman Sachs.



Banka odhaduje, že čínska vláda pristúpi k ešte dôraznejším opatreniam na podporu ekonomiky. Na druhej strane však dodáva, že „dokonca ani nové opatrenia nebudú pravdepodobne stačiť na úplnú kompenzáciu negatívnych dôsledkov Trumpovej colnej politiky“.



Očakávané problémy čínskeho hospodárstva sa už odrazili na ratingu Číny. Ratingová agentúra Fitch 3. apríla znížila jej dlhodobý rating o jeden bod z A+ na A. Urobila tak zhruba rok potom, ako zhoršila výhľad čínskeho ratingu.