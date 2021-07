Americká banka JPMorgan Chase oznámila rast zisku v 2. kvartáli o 155%

New York 13. júla (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase oznámila za 2. kvartál prudký rast zisku, ktorým prekonala očakávania trhov. Výsledky podporil najmä rekordný dopyt po fúziách a akvizíciách, ako aj zníženie rezerv vyčlenených na krytie prípadných strát z úverov.



Čistý zisk JPMorgan Chase dosiahol za obdobie od apríla do konca júna 11,95 miliardy USD (10,08 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,78 USD. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala banka zisk 4,69 miliardy USD (1,38 USD/akcia).



Výsledky prekonali aj očakávania analytikov. Tí počítali s rastom zisku na akciu na 3,21 USD.



Výsledky banky do veľkej miery ovplyvnilo zníženie rezerv na krytie prípadných strát z úverov. Tie museli banky po nástupe pandémie nového koronavírusu na začiatku minulého roka výrazne zvýšiť. Akomodatívna menová politika a vládne balíky na podporu firiem a spotrebiteľov však zlepšili finančnú situáciu amerických domácností, čo následne bankám umožnilo objem vyčlenených rezerv na krytie prípadných strát zredukovať.



Okrem toho banku podporil zvýšený dopyt po fúziách a akvizíciách. Ich hodnota vo svete vzrástla v 2. kvartáli tohto roka na rekordných 1,5 bilióna USD.



(1 EUR = 1,1852 USD)