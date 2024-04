Americká banka JPMorgan Chase oznámila za 1. kvartál rast zisku

New York 12. apríla (TASR) - Americká investičná banka JPMorgan Chase oznámila za 1. kvartál rast zisku o vyše 6 %, k čomu prispeli vyššie príjmy z úrokov a zníženie rezerv na krytie strát. Navyše, zisk po úprave o mimoriadne položky výrazne prekonal očakávania analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Najväčšia banka v USA v piatok oznámila, že za prvé tri mesiace roka zaznamenala čistý zisk 13,42 miliardy USD (12,51 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 6,3 %. Po úprave o jednorazové položky dosiahla banka zisk na úrovni 4,63 USD na akciu. Výrazne tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 3,82 USD/akcia.



Rezervy na krytie úverových strát dosiahli v 1. kvartáli 1,88 miliardy USD. V rovnakom období roka 2023 vyčlenila banka na tento účel rezervy v objeme 2,28 miliardy USD.



Okrem toho sa zvýšili čisté úrokové príjmy (NII). Dosiahli 23,2 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 11 %. Veľkou mierou sa pod tento výsledok podpísalo prevzatie menšej banky First Republic, ktorú úrady v USA zatvorili na jar minulého roka. Bez započítania tejto akvizície vzrástli NII o 5 %.



Tržby JPMorgan Chase dosiahli v 1. štvrťroku 41,93 miliardy USD. V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to predstavuje rast o 9 %. Aj v tomto prípade banka prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 38,53 miliardy USD. Ako však povedal šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon, napriek viacerým pozitívnym ekonomickým ukazovateľom je potrebné byť obozretný, keďže na ekonomiku vplýva viacero faktorov zvyšujúcich neistotu. Ide najmä o geopolitické napätie a pretrvávajúcu infláciu.



(1 EUR = 1,0729 USD)