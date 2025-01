Americká banka Morgan Stanley zvýšila kvartálny zisk o vyše 140 %

New York 16. januára (TASR) - Americká investičná banka Morgan Stanley zvýšila v poslednom štvrťroku minulého roka zisk o viac než 140 % a výrazne prekonala očakávania trhov. Výrazne sa pod to podpísal rast príjmov z investičného bankovníctva. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Zisk banky dosiahol vo 4. kvartáli minulého roka 3,71 miliardy USD (3,61 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval zisk 1,52 miliardy USD.



Banka zároveň výrazne prekonala očakávania trhov. Zisk upravený o mimoriadne položky, čo analytici sledujú viac než bežný čistý zisk, dosiahol na akciu 2,22 USD oproti 0,85 USD za 4. kvartál 2023. Analytici pritom očakávali rast upraveného zisku iba na 1,69 USD/akcia.



Tržby banky dosiahli 16,22 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 25,8 %. Výrazne sa pod to podpísali príjmy z investičného bankovníctva, ktoré sa zvýšili o 25 % na 1,64 miliardy USD.



Tržby za posledný kvartál minulého roka tak veľkou mierou prispeli k vysokému celoročnému objemu tržieb, ktorý dosiahol historické maximum. Ako Morgan Stanley dodala, jej čisté tržby za rok 2024 predstavovali 61,8 miliardy USD, najviac v histórii banky.



Z geografického pohľadu výsledky Morgan Stanley výrazne podporila aktivita v Ázii a na trhoch Amerík. Najmä tieto trhy prispeli k tomu, že výnosy banky z obchodovania s akciami vzrástli o 22 %.



(1 EUR = 1,0272 USD)