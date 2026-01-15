< sekcia Ekonomika
Americká banka Morgan Stanley zvýšila zisk o takmer pätinu
Jej výsledky podporil najmä rast počtu fúzií a akvizícií.
Autor TASR,aktualizované
New York 15. januára (TASR) - Americká banka Morgan Stanley oznámila za 4. štvrťrok minulého roka rast tržieb o viac než desatinu a zisku o takmer pätinu. Jej výsledky podporil najmä rast počtu fúzií a akvizícií. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Banka vo štvrtok uviedla, že vo 4. štvrťroku zaznamenala čistý zisk na úrovni 4,40 miliardy USD (3,78 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 2,68 USD. Medziročne to predstavuje rast o 18,6 %. Tržby dosiahli 17,89 miliardy USD a medziročne tak vzrástli o 10,3 %. Výsledky banky výrazne podporilo zvýšenie počtu fúzií a akvizícií, ktorých objem v minulom roku prekonal 5,1 bilióna USD.
Tržby investičného bankovníctva Morgan Stanley zaznamenali rast o 47 % na 2,41 miliardy USD, pričom príjmy z poradenstva sa zvýšili o 45 % na 1,13 miliardy USD. Tržby v rámci divízie správy majetku vzrástli o 13 % na 8,43 miliardy USD.
Vývoj hospodárenia banky je tak totožný s vývojom hospodárenia ďalších amerických bánk ako napríklad Citigroup. Tie rovnako ťažili zo zvýšenia počtu fúzií a akvizícií, ako aj z prvotných úpisov akcií v minulom roku.
(1 EUR = 1,1651 USD)
Zisk banky Goldman Sachs vo štvrtom kvartáli medziročne stúpol
Americká investičná banka Goldman Sachs vo štvrtom kvartáli dosiahla medziročný rast zisku o 12 % na sumu 4,4 miliardy USD (3,78 miliardy eur). Pomohol tomu rast príjmov z obchodovania na finančnom trhu a z poplatkov za poradenstvo pri firemných fúziách a akvizíciách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Banka vo štvrtok uviedla, že jej príjmy z poplatkov v oblasti investičného bankovníctva počas októbra až decembra v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka stúpli o 25 % na úroveň 2,6 miliardy USD. Významne totiž „vzrástol počet ukončených fúzií a akvizícií“, konštatovala spoločnosť Goldman Sachs. Newyorský bankový gigant zároveň dosiahol dvojciferný rast príjmov z obchodovania s akciami, menami či komoditami.
Celkové príjmy banky v záverečnom kvartáli vlaňajška sa medziročne oslabili o 3 % na 13,5 miliardy USD. Hlavným dôvodom bolo ukončenie vydávania kreditných kariet Apple Card.
Zriedený zisk Goldman Sachs na kmeňovú akciu za záverečné tri mesiace vlaňajška bol v sume 14,01 USD.
