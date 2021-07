New York 14. júla (TASR) - Americká banka Wells Fargo sa v 2. štvrťroku vrátila k zisku. Na jednej strane jej výsledky podporilo výrazné zníženie nákladov na krytie prípadných úverových strát a na druhej stabilizácia nákladov spojených so škandálom spred niekoľkých rokov, ktorý súvisel s nekalými obchodnými praktikami.



Štvrtá najväčšia banka v Spojených štátoch sa do problémov dostala v roku 2016, keď sa ukázalo, že zamestnanci banky otvárali ľuďom nové účty bez ich súhlasu len preto, aby splnili stanovené obchodné ciele. Neskôr sa objavili ďalšie podvody, napríklad predaj nepotrebného poistenia. Škandály viedli k odchodu niektorých vysokých predstaviteľov banky a k sankciám a kompenzáciám za miliardy dolárov.



V tomto roku sa však podľa Wells Fargo náklady spojené s predchádzajúcimi škandálmi stabilizovali. Tým naznačila, že túto záležitosť, ktorá ju ovplyvňuje päť rokov, by čoskoro mohla mať za sebou.



Wells Fargo oznámila, že v 2. kvartáli zaznamenala zisk 6,04 miliardy USD (5,10 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,38 USD. V rovnakom období minulého roka evidovala čistú stratu na úrovni 3,85 miliardy USD (1,01 USD/akcia).



Výsledok výrazne prekonal očakávania analytikov. Ako uviedla agentúra Reuters, analytici počítali so ziskom na úrovni 97 centov na akciu.



Celkové tržby dosiahli 20,27 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 11 %. Aj v tomto prípade banka prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 17,75 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1844 USD)