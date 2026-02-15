< sekcia Ekonomika
Americká blokáda núti Kubáncov presedlať na elektrické vozidlá
Na ostrovnú krajinu sa Washington zameral ihneď potom, ako USA začiatkom januára napadli Venezuelu a uniesli prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Havana 15. februára (TASR) - Hluk vozidiel Chevrolet 1959, ktorý bol kedysi typickým zvukom na uliciach Havany, v týchto dňoch už prakticky nepočuť. Dôvodom je najhoršia palivová kríza v ostrovnej krajine za posledné roky, ktorá je dôsledkom zastavenia dodávok ropy z Venezuely a blokády Kuby nariadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Situáciu aspoň čiastočne pomáhajú riešiť štátom dotované elektrické vozidlá hromadnej dopravy, dopyt po ktorých sa zvýšil už v minulých rokoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
Na ostrovnú krajinu sa Washington zameral ihneď potom, ako USA začiatkom januára napadli Venezuelu a uniesli prezidenta Nicolása Madura. Trumpova administratíva následne označila Kubu za „nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu pre americkú národnú bezpečnosť“. Zastavili vývoz venezuelskej ropy na Kubu a Trump okrem toho pohrozil aj ostatným krajinám, že uvalí na ne nové dovozné clá, ak budú na Kubu dodávať ropu.
Kubánska vláda bola prinútená uchýliť sa k núdzovému plánu, ktorým obmedzila predaj paliva na čerpacích staniciach. Aj keď Kuba zápasí aj s výpadkami elektrického prúdu, elektrické trojkolky aspoň čiastočne riešia problém s palivami.
S takouto trojkolkou jazdí aj Eugenio Gainza v havanskej okrajovej štvrti Alamar. Trojkolka financovaná štátom urobí denne 16 jázd. „Nemáme žiadne palivo. Trojkolka je jediná možnosť, ako umožniť ľuďom v tejto oblasti prepraviť sa tam, kam potrebujú,“ povedal Gainza. Služby síce ponúkajú aj niektorí súkromní prepravcovia, tí sú však pre mnohých Kubáncov príliš drahí.
Podľa Barbara Castanedu je presun k obnoviteľným zdrojom energie jedinou možnosťou ako udržať dopravu na ostrove. „Práve to umožňuje štátu nejako fungovať. Ináč by sme boli už totálne paralyzovaní,“ dodal Castaneda.
