Americká centrálna banka opäť agresívne zvýšila kľúčový úrok

Washington 21. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zintenzívnila svoj boj proti chronicky vysokej inflácii a v stredu zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu, už tretíkrát po sebe, na rozpätie od 3 % do 3,25 %. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Trhy takéto rozhodnutie očakávali. Kľúčová sadzba tak dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku roka 2008. Tvorcovia menovej politiky naznačili tiež, že začiatkom roku 2023 očakávajú ďalší rast úrokových sadzieb na oveľa vyššiu úroveň, ako plánovali v júni, aby skrotili infláciu, ktorá dosahuje vyše 40-ročné maximá.



Rozhodnutie centrálnej banky nasledovalo po správe z minulého týždňa, ktorá ukázala, že rast cien prenájmov a iných služieb sa zrýchlil, aj keď niektoré predchádzajúce faktory inflácie, ako napríklad ceny benzínu, sa zmiernili.



Zvýšením úrokových sadzieb sa hypotéky, podnikateľské úvery či pôžičky na auto stávajú drahšie. Spotrebitelia a podniky si potom pravdepodobne budú požičiavať a míňať menej, čím sa ochladzuje ekonomika a spomaľuje inflácia.



Predstavitelia Fedu uviedli, že sa snažia o "mäkké pristátie", ktorým by dokázali spomaliť hospodársky rast natoľko, aby skrotili infláciu, ale nie natoľko, aby vyvolali recesiu.



Ekonómovia však čoraz častejšie upozorňujú, že prudké zvýšenie sadzieb Fedu povedie časom k úbytku počtu pracovných miest, rastu nezamestnanosti a recesii koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.



No ani táto hrozba, ako sa ukazuje, neodradí Fed od toho, aby pokračoval v sprísňovaní menovej politiky.



Fed najnovšie predpovedá, že jeho referenčná úroková sadzba vzrastie v roku 2022 na 4,4 %, čo je nad júnovou prognózou, keď povedal, že dosiahne 3,4 %. Pripravuje si tak pôdu na ďalšie zvyšovanie sadzieb na zvyšných dvoch zasadnutiach v tomto roku a tiež v roku 2023.



Centrálna banka predtým signalizovala, že úrokové sadzby vyvrcholia na úrovni približne 3,8 % v roku 2023, pričom znižovanie bude pravdepodobne nasledovať v roku 2024. No teraz sa ukazuje, že sa pripravuje ponechať vyššie sadzby dlhšie.



Očakáva sa, že v roku 2023 dosiahnu úrokové sadzby 4,6 %. V roku 2024 predpovedajú členovia Fedu pokles sadzieb na 3,9 %, čo je viac ako predchádzajúca prognóza na úrovni 3,4 %.



Minulý mesiac predseda Fed Jerome Powell vo svojom prejave na sympóziu v Jackson Hole povedal, že Fed podporil "predĺžené obdobie veľmi reštriktívnej menovej politiky" na riešenie inflácie, aj keď to domácnostiam prinesie "istú bolesť".



Analytici predpokladajú, že cenový index základných výdavkov na osobnú spotrebu, preferovaný ukazovateľ inflácie Fedu, sa v roku 2022 vyšplhá na 4,5 %, oproti predchádzajúcej predpovedi 4,3 %. Odhaduje sa, že v roku 2023 klesne na 3,1 % (2,7 % v predchádzajúcej prognóze) a v roku 2024 na 2,3 %, čo sa nezmenilo.