Americká chladnička: diskrétny kurátor úspešnej párty

Bratislava 22. mája (OTS) - Predstavte si veľkolepú párty, na ktorej sa všetko točí okolo skvelého jedla, nápojov a priateľov. Americká chladnička sa stáva centrom celej akcie, postará sa o to najdôležitejšie – dohliadne na tortu, schladí nápoje aj mrazené dobroty a pripraví zásobu ľadu na tie najlepšie koktaily.Voľne stojace americké chladničky vznikli ako odpoveď na špecifický životný štýl Američanov – veľké domy, početné rodiny, veľké nákupy na niekoľko dní dopredu a potreba dostatočného priestoru na uchovávanie potravín. Prvé modely sa objavili už v 50. rokoch, ale skutočný boom zažili v 80. a 90. rokoch.hovoríVýrobník ľadu s kapacitou až 1,6 kg drveného alebo kockového ľadu denne premení vašu kuchyňu naČi už pripravujete svieže mojito alebo decentne vychladenú limonádu, ľadu bude vždy dosť – až naPredstavte si návrat do 70. rokov, keď boli americké barbecue párty stredobodom letnej zábavy. Slnko zapadá, záhrady sú plné ľudí a grily rozvoniavajú šťavnatými steakmi, klobásami, morskými plodmi, karamelizovaným ananásom, či kukuricou. To všetko môžete mať uložené v chladničke bez obáv z miešania vôní. Vo chvíli, keď prídu vaši hostia, máte pripravený priestor na všetky ingrediencie, ktoré patria k dokonalému grilovaniu – čerstvé mäso, zeleninu, marinády, ale aj ľadové nápoje a osviežujúce limonády. Vďaka funkcii konvertibilnej zóny získate viac priestoru na chladenie namiesto mrazenia.Vďakamôžete jediným dotykom premeniť mrazničku na plnohodnotný chladiaci priestor s teplotným rozsahom od. Vznikne tak extra miesto napríklad na– ideálne pre milovníkov večierkov aj tých, ktorí chcú byť na každú oslavu dokonale pripravení.S americkou chladničkou je každá rodinná oslava alebo domáci raut úplne bez stresu. Výber syrov, čerstvé ovocie, olivy, lahodné dezerty – všetko má vďaka veľkorysému priestoru svoje miesto. Hostia priniesli nečakanú sladkú bodku – ľahkú šľahačkovú tortu, ktorá by sa v teple rýchlo rozpustila? Žiadny problém! Stačí aktivovať funkciu Fast Cooling a nové dobroty budú behom chvíle dokonale vychladené aj pri častom otváraní dvierok. Inteligentné senzory technológie 6. ZMYSEL automaticky a rýchlo upravia teplotu tak, aby potraviny zostali v ideálnej teplote a teda dlhšie čerstvé – a vy máte istotu, že torta aj jej nadýchaná šľahačka zostanú dokonalé až do slávnostného krájania.Výsuvná zásuvkav spodnej časti spotrebiča poskytuje rýchly prístup a skvelý prehľad. Vďakajednoducho uložíte na zmrazenie aj tekutiny vo vodorovnej polohe a zároveň máte obľúbené suroviny dokonale po ruke.