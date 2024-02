Americká ekonomika by sa mala v tomto roku vyhnúť recesii

Washington 12. februára (TASR) - Len štvrtina podnikových ekonómov a analytikov oslovených v novom prieskume očakáva, že Spojené štáty upadnú tento rok do recesie. Prípadný pokles by bol podľa nich pravdepodobne skôr dôsledkom vonkajšieho šoku, napríklad konfliktu s Čínou, a nie domácich faktorov, ako sú vyššie úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvolala na v pondelok zverejnené výsledky prieskumu Národnej asociácie podnikových ekonómov (National Association for Business Economics, NABE).



Respondenti prieskumu ďalej očakávajú, že inflácia v roku 2024 presiahne 2,5 %, čo je výrazne viac ako 2-percentný cieľ Federálneho rezervného systému (Fed). Pred rokom väčšina prognostikov očakávala, že najväčšia svetová ekonomika skĺzne do recesie, keďže Fed zvýšil úrokové sadzby v boji proti prudkému nárastu inflácie, ktorý sa začal v roku 2021. Od marca 2022 do júla 2023 Fed posunul svoju základnú úrokovú sadzbu nahor spolu 11-krát, čím sa dostala na vyše 20-ročné maximum.



Inflácia medzičasom klesla z maxima 9,1 % zaznamenaného v júni 2022 na 3,4 % v decembri 2023. Ekonomika však napriek vyšším nákladom na pôžičky nečakane pokračovala v raste a zamestnávatelia naďalej prijímali nových ľudí. Fed vlani prestal zvyšovať sadzby a naznačil, že v tomto roku očakáva ich znižovanie v troch krokoch. Rastie však podiel odborníkov, ktorí sa obávajú, že ich udržiava zbytočne vysoko.



Politiku Fedu označilo za príliš reštriktívnu 21 % respondentov, pričom v auguste minulého roka tento názor vyjadrilo 14 % z nich. Napriek tomu 70 % respondentov tvrdí, že Fed postupuje v podstate správne.



Ekonómov znepokojuje riziko konfliktu medzi Čínou a Taiwanom, aj keď by nešlo o priamu vojnu. Takýto vývoj považuje za prinajmenšom mierne pravdepodobný 63 % respondentov. Podobne až 97 % respondentov považuje za aspoň mierne pravdepodobné, že konflikt na Blízkom východe zvýši ceny ropy nad 90 amerických dolárov (83,55 €) za barel (1 barel = 159 litrov) zo súčasných približne 77 USD za barel a naruší medzinárodnú lodnú dopravu.



(1 EUR = 1,0772 USD)