Americká ekonomika nie je pripravená na ukončenie stimulov od Fedu

Washington 12. júla (TASR) - Oživenie v kľúčových oblastiach americkej ekonomiky nie je dostatočné na to, aby Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, začal utlmovať svoj program stimulov. Vyhlásil to v pondelok prezident newyorskej centrálnej banky John Williams.



Zatiaľ čo Fed začal zvažovať, kedy začne "stenčovať" svoj masívny program nákupu dlhopisov, Williams novinárom povedal, že ekonomika neurobila "dostatočný pokrok".



Americká ekonomika v minulom roku v dôsledku pandémie nového koronavírusu stratila viac ako 20 miliónov pracovných miest, pričom 6,8 milióna zo stratených pozícií stále nenahradila, aj keď už vďaka pokroku pri očkovaní dokázala v tomto roku vytvoriť množstvo nových pracovných miest. Predstavitelia Fedu preto opakovane zdôraznili, že si počkajú na výraznejšie zlepšenie situácie v ekonomike, kým pristúpia k činom.



Aj William chce najskôr vidieť "citeľný pokrok" pri zvyšovaní zamestnanosti aj v oblasti inflácie.



Fed vlani na začiatku pandémie znížil referenčnú úrokovú sadzbu na nulu a mesačne nakupoval dlhopisy v objeme 120 miliárd USD (101,25 miliardy eur).



"Pokiaľ ide o uvažovanie o možnej zmene nákupov aktív, stanovili sme veľmi jasnú značku," uviedol Williams.



Poznamenal, že aj keď došlo k "silnému pohybu" v údajoch o zamestnanosti a inflácii, vzhľadom na veľmi veľkú neistotu je ale príliš skoro na to, aby Fed mohol posúdiť pokrok v ekonomike.



Nezamestnanosť v USA klesla na 5,9 %, zostáva však vysoko nad úrovňou pred pandémiou, zatiaľ čo medziročná miera inflácie sa v máji vyšplhala na 5 %. Williams aj šéf Fedu Jerome Powell však bagatelizovali nedávny nárast inflácie a pripísali ho prechodným faktorom, ako sú nerovnomerné opätovné otvorenie globálnej ekonomiky a napätá situácia na strane ponuky.



Na júnovom stretnutí však členovia Fedu pripustili, že ich skok v cenách prekvapil a uviedli, že sú pripravení zmierniť nákupy dlhopisov v reakcii na "neočakávaný ekonomický vývoj", ak americká ekonomika dosiahne plnú zamestnanosť a inflácia bude rásť rýchlejšie, než sa predpokladalo.