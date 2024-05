Americká ekonomika rástla v 1. kvartáli pomalšie, než sa odhadovalo

Washington 30. mája (TASR) - Rast americkej ekonomiky bol v prvom štvrťroku slabší, než sa pôvodne odhadovalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v medziročnom porovnaní zväčšil o 1,3 % namiesto skoršie uvádzaných 1,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vo štvrtok zverejnené revidované údaje amerického ministerstva obchodu.



V poslednom štvrťroku 2023 najväčšia svetová ekonomika vzrástla o 3,4 %. Revízia údajov o vývoji HDP smerom nadol spôsobila, že miera rastu v prvom kvartáli 2024 bola najnižšia od druhého štvrťroka 2022, v ktorom hospodárstvo čelilo poklesu. Neočakáva sa však, že by útlm zo začiatku roka pretrval aj v aktuálnom druhom štvrťroku, a to aj vzhľadom na pretrvávajúcu odolnosť na trhu práce.



Spomalenie rastu v porovnaní so záverom minulého roka odrážalo predovšetkým pokles spotrebiteľských výdavkov, výdavkov federálnej vlády a exportu.