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Americká ekonomika sa v 1. štvrťroku zväčšila o 2,1 %
Hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa spresnených údajov v prvých troch mesiacoch roka zväčšil medziročne o 2,1 %.
Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Americká ekonomika rástla v prvom štvrťroku rýchlejšie, sa než očakávalo. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu, ktoré upravilo smerom nadol údaje o dovoze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa spresnených údajov v prvých troch mesiacoch roka zväčšil medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo koncom mája ministerstvo obchodu vo svojom druhom odhade uvádzalo rast na úrovni 1,6 %. To predstavovalo revíziu smerom nadol v porovnaní s rastom o 2 % predpokladanom v prvom rýchlom odhade. Revízia odráža najmä údaje o dovoze, ktoré boli upravené smerom nadol, čo bolo čiastočne kompenzované úpravou spotrebiteľských výdavkov rovnako smerom nadol, vysvetlilo ministerstvo obchodu.
Celkovo na tvorbu reálneho HDP v 1. štvrťroku pozitívne vplývali investície, vývoz, vládne výdavky a súkromná spotreba. Jeden z najdôležitejších rastových impulzov poskytli informačné služby vrátane prudko expandujúceho odvetvia umelej inteligencie.
Hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa spresnených údajov v prvých troch mesiacoch roka zväčšil medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo koncom mája ministerstvo obchodu vo svojom druhom odhade uvádzalo rast na úrovni 1,6 %. To predstavovalo revíziu smerom nadol v porovnaní s rastom o 2 % predpokladanom v prvom rýchlom odhade. Revízia odráža najmä údaje o dovoze, ktoré boli upravené smerom nadol, čo bolo čiastočne kompenzované úpravou spotrebiteľských výdavkov rovnako smerom nadol, vysvetlilo ministerstvo obchodu.
Celkovo na tvorbu reálneho HDP v 1. štvrťroku pozitívne vplývali investície, vývoz, vládne výdavky a súkromná spotreba. Jeden z najdôležitejších rastových impulzov poskytli informačné služby vrátane prudko expandujúceho odvetvia umelej inteligencie.