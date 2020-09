Americká ekonomika sa v 2. štvrťroku prepadla o niečo menej, o 31,4 %

Washington 30. septembra (TASR) - Americká ekonomika na jar rekordne klesla, aj keď o niečo menej, ako naznačili predbežné údaje. Oznámilo to v stredu ministerstvo obchodu USA, podľa ktorého v aktuálnom 3. štvrťroku, ktorý sa práve končí, by malo hospodárstvo vykázať pre zmenu rekordný rast.



Zo spresnených údajov ministerstva obchodu vyplýva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v období apríl - jún znížil o 31,4 %. To je o niečo lepší výsledok ako jeho pokles o 31,7 %, ktorý signalizoval predbežný odhad uverejnený pred mesiacom. Dôvodom boli blokády a reštrikčné opatrenia na zabránenie šíreniu nového koronavírusu.



Napriek miernej revízii smerom nadol bol pád americkej ekonomiky v 2. štvrťroku 2020 stále takmer štyrikrát väčší ako predchádzajúci rekord, ktorým bol pokles HDP o 10 % v 1. štvrťroku 1958.



Ekonómovia sa domnievajú, že v súčasnom 3. štvrťroku sa HDP Spojených štátov zvýši o 30 % po opätovnom otvorení firiem a návrate miliónov ľudí do práce. Aj to bude nový rekord, ktorý prekoná medzikvartálny rast HDP o 16,7 % v 1. štvrťroku 1950.



Vláda zverejní odhad vývoja HDP v období júl - september až 29. októbra, iba päť dní pred prezidentskými voľbami v USA.



Zatiaľ čo prezident Donald Trump ráta s tým, že mu ekonomické oživenie pomôže presvedčiť voličov, aby si ho zvolili aj na druhé funkčné obdobie, odborníci upozorňujú, že budúcnosť americkej ekonomiky nie je ani zďaleka istá.



Mnohí z nich predpovedajú, že rast hospodárstva sa v posledných troch mesiacoch tohto roka výrazne spomalí na približne 4 %. A ak Kongres neprijme ďalšie stimuly na podporu hospodárstva a stúpajúci počet nových prípadov nového koronavírusu prudko obmedzí ekonomickú činnosť, mohlo by sa americké hospodárstvo znova prepadnúť do recesie.