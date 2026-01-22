< sekcia Ekonomika
Americká ekonomika sa v 3. štvrťroku zväčšila o 4,4 %
Americká ekonomika rástla v treťom štvrťroku minulého roka najrýchlejším tempom za dva roky.
Washington 22. januára (TASR) - Americká ekonomika rástla v treťom štvrťroku minulého roka najrýchlejším tempom za dva roky, oznámilo vo štvrtok federálne ministerstvo obchodu, ktoré upravilo mierne nahor svoj prvý odhad. V prepočte na celý rok sa hrubý domáci produkt (HDP) v období júl až august 2025 zväčšil o 4,4 %, čo predstavovalo výrazné zrýchlenie z 3,8 % v druhom štvrťroku. Podľa pôvodných údajov HDP v treťom kvartáli vzrástol o 4,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Motorom rastu boli silné spotrebiteľské výdavky, ktoré tvoria približne 70 % výkonu najväčšej svetovej ekonomiky. V treťom štvrťroku sa zvýšili o 3,5 %. K silnému rastu v sledovanom období prispel aj prudký nárast vývozu a pokles dovozu. Ekonomika zostala odolná napriek neistote spôsobenej hospodárskou politikou prezidenta Donalda Trumpa, najmä dvojcifernými clami, ktorými zaťažil dovoz z takmer každej krajiny sveta, uviedla agentúra AP.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol
Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň mierny rast. Napriek tomu je ich počet naďalej na historicky nízkej úrovni. Informovala o tom agentúra AP.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 17. januára 200.000, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje zvýšenie o 1000 žiadostí, pričom údaje za týždeň do 10. januára boli revidované smerom nahor.
Výsledky sú tak pozitívnejšie, než s akými počítali analytici. Tí očakávali rast počtu prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti na 207.000, pričom vychádzali z pôvodne udávaných 198.000 žiadostí za týždeň do 10. januára.
Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal pokles. V týždni do 17. januára dosiahol 201.500 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 3750 žiadostí.
