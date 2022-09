Americká ekonomika v 2. kvartáli klesla o 0,6 %

Washington 29. septembra (TASR) - Americká ekonomika v 2. štvrťroku klesla, už druhý kvartál po sebe. Prispelo k tomu prudké zvýšenie spotrebiteľských cien aj nárast úrokových sadzieb. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje ministerstva obchodu, ktoré potvrdili predchádzajúci odhad za 2. štvrťrok. TASR správu prevzala z AP.



Podľa aktualizovaných výsledkov sa reálny hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace do konca júna 2022 znížil o 0,6 % po tom, ako v 1. štvrťroku klesol o 1,6 %. Tento výsledok sa zhoduje s predchádzajúcim odhadom aj s očakávaniami ekonómov.



Pokles HDP druhý štvrťrok po sebe znamená technickú recesiu.



Väčšina ekonómov však verí, že najväčšia svetová ekonomika ešte nie je v recesii a poukazuje pritom na silný a odolný americký trh práce.



Spotrebiteľské výdavky v 2. kvartáli vzrástli o 2 %, ale tento zisk bol vykompenzovaný poklesom podnikových zásob a investícií do bývania.



Štvrtková správa bola tretím a posledným spresnením údajov ministerstva obchodu. Prvý odhad výkonu ekonomiky v 3. štvrťroku (júl až september) by malo ministerstvo zverejniť 27. októbra. Ekonómovia v priemere očakávajú, že HDP sa v 3. štvrťroku vráti k rastu a stúpne o 1,5 %.



Ministerstvo uverejnilo vo štvrtok aj revidované čísla za minulé roky. Tie ukázali, že americkému hospodárstvu sa v rokoch 2020 a 2021 darilo o niečo lepšie, ako signalizovali predchádzajúce výsledky. Konkrétne, v minulom roku 2021 vzrástol HDP Spojených štátov o 5,9 % namiesto o predtým uvádzaných 5,7 %. A v roku 2020 sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu znížil o 2,8 % a nie o 3,4 %.



HDP zostal nezmenený pre roky 2018 (2,9 %) a 2019 (2,3 %). Rast za rok 2017 ministerstvo mierne znížilo na 2,2 % z 2,3 %.