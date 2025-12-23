< sekcia Ekonomika
Americká ekonomika v treťom kvartáli vykázala prekvapujúco silný rast
Autor TASR
Washington 23. decembra (TASR) - Americké hospodárstvo v treťom kvartáli podľa prvého odhadu medziročne posilnilo prekvapujúco výrazne, a to o 4,3 %. Išlo o jeho najrýchlejšiu expanziu za dva roky, keďže sa zväčšila súkromná a vládna spotreba aj export. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet odhadovali, že americký hrubý domáci produkt (HDP) počas júla až septembra medziročne vzrastie o 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podľa údajov, ktoré v utorok zverejnilo ministerstvo obchodu USA, sa spotrebiteľské výdavky Američanov v treťom kvartáli medziročne zvýšili o 3,5 % a vládne výdavky stúpli o 2,2 %. Americký export sa počas júla až septembra zvýšil o 8,8 %. Import, ktorý HDP znižuje, sa pritom oslabil o 4,7 %.
Súkromné investície v americkej ekonomike sa o 0,3 % oslabili v dôsledku poklesu investícií do obytných aj nebytových stavieb. Avšak tento pokles bol podstatné menší v porovnaní s druhým kvartálom, v ktorom sa investície zmenšili o 13,8 %.
Inflácia v americkom hospodárstve však zostala vyššia, ako si centrálna banka krajiny želá. Medziročná inflácia v treťom kvartáli bola 2,8 %, čiže sa zrýchlila z úrovne 2,1 %, na ktorej bola v druhom štvrťroku.
