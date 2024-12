Americká ekonomika vytvorila v novembri veľa pracovných miest

Washington 6. decembra (TASR) - Americká ekonomika vytvorila minulý mesiac viac pracovných miest, ako sa očakávalo. Trh práce v USA sa tak zotavil z dramatického spomalenia počas hurikánov a štrajkov. To umožní Federálnemu rezervnému systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, tento mesiac opäť znížiť úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Konkrétne v ekonomike USA mimo poľnohospodárstva pribudlo v novembri 227.000 nových pracovných miest. To bolo oveľa viac ako revidovaných 36.000 v októbri, uviedlo v piatok ministerstvo práce v ostro sledovanej správe o vývoji zamestnanosti.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových miest sa v novembri 2024 zvýši o 200.000 po októbrovom pôvodnom náraste len o 12.000. Trhom práce v USA v októbri otriasli hurikány Helene a Milton, ako aj veľký štrajk v továrňach Boeingu na západnom pobreží.



Údaje ministerstva odhalili tiež, že miera nezamestnanosti v novembri 2024 stúpla na 4,2 % po tom, ako sa dva mesiace po sebe držala na úrovni 4,1 %. A priemerný hodinový zárobok vzrástol o 0,4 % po zvýšení o 0,4 % v októbri. Za 12 mesiacov do konca novembra 2024 stúpli mzdy o 4 %, rovnako ako v októbri.



Fed od septembra, keď začal s cyklom uvoľňovania menovej politiky, znížil svoje úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Aktuálne sú v rozmedzí 4,50 % - 4,75 %.



Vzhľadom na to, že ekonomika USA pokračuje v raste zdravým tempom, inflácia uviazla nad cieľom centrálnej banky na úrovni 2 % a tiež vzhľadom na politickú neistotu po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu je výhľad na ďalšie znižovanie sadzieb Fed v roku 2025 nejasný.



Sentiment podnikateľov ožil po Trumpovom víťazstve v nádeji na miernejšie regulácie. Jeho predvolebné sľuby o zvýšení ciel na dovoz a hromadné deportácie imigrantov však vyvolali obavy z vyšších cien a narušenia trhu práce.