Americká ekonomika vytvorila vyše 300.000 nových pracovných miest

Washington 10. marca (TASR) - Americká ekonomika vytvorila vo februári viac nových pracovných miest, ako ekonómovia očakávali. Nezamestnanosť sa však aj napriek tomu zvýšila. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Ministerstvo práce uviedlo, že ekonomika USA bez poľnohospodárskeho sektora vytvorila vo februári 311.000 nových miest po tom, ako v nej v januári pribudlo po revízii 504.000 pracovných miest.



Analytici pritom očakávali, že sa zamestnanosť vo februári zvýši o 205.000 osôb v porovnaní s pôvodným nárastom o 517.000 za predchádzajúci mesiac.



Tieto údaje naďalej poukazujú na napätý trh práce, pričom ekonomika pridala za uplynulý polrok v priemere 343.000 pracovných miest mesačne. To je výrazne nad 100.000 nových miest mesačne, čo sa považuje za nevyhnutné na udržanie kroku s rastom populácie v produktívnom veku.



Napriek silnejšiemu než očakávanému prírastku nových pracovných miest sa v správe ministerstva uvádza, že miera nezamestnanosti vo februári 2023 stúpla na 3,6 % z 3,4 % v januári, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že zostane nezmenená na úrovni 3,4 %.



Piatková správa ministerstva prichádza necelé dva týždne pred ďalším zasadnutím Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, pričom trhy teraz očakávajú, že zvýši úrokové sadzby agresívnejšie, o 0,50 %.



Predseda Fedu Jerome Powell tento týždeň zákonodarcom povedal, že "konečná úroveň úrokových sadzieb bude pravdepodobne vyššia, než sa pôvodne predpokladalo", vzhľadom na silné údaje z ekonomiky.



Investori pozorne sledujú údaje o zamestnanosti, ktoré sú oveľa silnejšie, ako sa predpokladalo, no podľa niektorých pozorovateľov ich podporili sezónne faktory a teplé počasie.