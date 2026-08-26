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Americká ekonomika vzrástla v 2. kvartáli o 1,5 %, potvrdili údaje

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rast ekonomiky USA v 2. kvartáli na anualizovanej báze bol tak v porovnaní s vývojom v 1. štvrťroku o 0,6 percentuálneho bodu slabší.

Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Americká ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku tohto roka o 1,5 %. V porovnaní s vývojom na začiatku roka tak spomalila tempo rastu, keď v 1. kvartáli rast dosiahol vyše 2 %. Poukázali na to spresnené údaje amerického ministerstva obchodu, ktoré v stredu potvrdilo predbežný odhad z konca júla. Informovali o tom agentúry AP a Reuters a portál tradingeconomics.

Rast ekonomiky USA v 2. kvartáli na anualizovanej báze bol tak v porovnaní s vývojom v 1. štvrťroku o 0,6 percentuálneho bodu slabší. V období od januára do konca marca dosiahol anualizovaný rast 2,1 %. Spresnené údaje potvrdili odhad z 30. júla.

Vývoj americkej ekonomiky v 2. štvrťroku podporili najmä spotrebiteľské výdavky, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite podieľajú viac než dvomi tretinami. Tie rástli výraznejšie, než vykazovali predbežné údaje.

V predbežnom odhade z konca júla ministerstvo obchodu uvádzalo rast výdavkov spotrebiteľov o 3,2 %, teraz tempo rastu upravilo na 3,4 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli sa spotrebiteľské výdavky zvýšili iba o 0,5 %.

Naopak, výdavky vlády klesli o 1 %, pod čo sa podpísal pokles výdavkov mimo sektora obrany o 13,2 %. Negatívny vplyv na vývoj ekonomiky mal aj zahraničný obchod. Vývoz síce vzrástol o 4,5 %, dovoz sa však zvýšil až o 12,5 %.
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