Americká ekonomika vzrástla v 3. kvartáli o rekordných 33,4 %

Washington 22. decembra (TASR) - Americká ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku rekordný rast, pod čo sa do veľkej miery podpísal výraznejší než pôvodne predpokladaný rast spotrebiteľských výdavkov. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu, ktoré pôvodný odhad z konca októbra revidovalo smerom nahor.



Hrubý domáci produkt (HDP) USA vzrástol v 3. štvrťroku o 33,4 %, informovalo ministerstvo. Vo svojom prvom odhade z 29. októbra ministerstvo uvádzalo rast na úrovni 33,1 %, čo stále predstavovalo rekord. Výsledok prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s tým, že rýchly odhad sa meniť nebude.



Rekordný rast prišiel po historickom prepade o 31,4 % v 2. štvrťroku. Bol to najvýraznejší pokles americkej ekonomiky od roku 1947, keď vláda začala so zverejňovaním príslušných údajov.



Napriek rekordnému rastu v 3. kvartáli však ekonomika USA zotrváva zhruba 3,5 % pod úrovňou z konca roka 2019. Vláda okrem toho očakáva, že záver roka bude omnoho menej priaznivý, keďže ekonomiku zasiahla druhá vlna pandémie, čo štáty prinútilo prijať nové karanténne opatrenia.