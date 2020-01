Americká ekonomika vzrástla vlani najslabším tempom od roku 2016

Washington 30. januára (TASR) - Americká ekonomika vzrástla vlani o 2,3 %, čo je najslabšie tempo rastu za tri roky. Navyše, druhý rok po sebe zaostala za rastovými plánmi prezidenta Donalda Trumpa minimálne na úrovni 3 %.



Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok informovalo, že rast americkej ekonomiky dosiahol vlani 2,3 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s rokom 2018 výrazne spomalilo, keď v danom roku dosiahlo 2,9 %. Rast v minulom roku bol zároveň najslabší od roku 2016, napriek rozsiahlej daňovej reforme, ktorá mala podľa Trumpa zrýchliť hospodársky rast aj nad 3-percentnú úroveň. Dôvodom sú podľa ekonómov Trumpom odštartované obchodné spory, ktoré viedli k redukcii firemných investícií.



Aj keď sa prognózy vývoja ekonomiky v poslednom období zlepšili po tom, ako v polovici januára USA a Čína podpísali prvú fázu obchodnej dohody, podľa ekonómov to pre ekonomiku výraznú podporu predstavovať nebude. USA totiž stále uplatňujú vysoké dovozné clá na čínsky tovar za približne 360 miliárd USD (327,24 miliardy eur), čo sú zhruba dve tretiny z celkovej hodnoty čínskych produktov vyvážaných do Spojených štátov, informovala agentúra Reuters.



Navyše, situáciu v poslednom období skomplikovala aj epidémia nového koronavírusu, ktorý sa koncom minulého roka začal šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell po zasadnutí menového výboru v stredu (29. 1.) povedal, že Fed očakáva pokračovanie ekonomiky USA v miernom raste, poukázal však aj na určité riziká, ktoré by ho mohli ohroziť, medzi nimi na koronavírus.



Vo 4. kvartáli minulého roka dosiahla ekonomika USA rast na úrovni 2,1 % a udržala si tak tempo rastu z 3. štvrťroka. V obidvoch štvrťrokoch bol však rast výrazne slabší než v 1. kvartáli, keď dosiahol 3,1 %.



Po spomalení rastu v roku 2019 ekonómovia očakávajú ďalšie spomalenie v tomto roku. Ako uviedla agentúra AP, odhadujú, že rast dosiahne iba 1,8 %. Aj tento odhad však môžu ešte ohroziť ďalšie riziká, od šíriaceho sa koronavírusu až po opätovné zostrenie vzťahov medzi Čínou a USA.



(1 EUR = 1,1001 USD)