Americká ekonomika vo 4. kvartáli vzrástla

Washington 25. februára (TASR) - Americká ekonomika rástla v posledných troch mesiacoch 2020 o niečo rýchlejšie, ako naznačili predbežné údaje. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo obchodu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa za tri mesiace do konca decembra 2020 zvýšil medziročne o 4,1 % a nie o 4 %, ako signalizoval rýchly odhad.



K lepšiemu výsledku prispela revízia rastu fixných investícií do rezidenčných nehnuteľností, súkromných investícií do skladových zásob a výdavkov vlády a štátu smerom nahor, čo však čiastočne kompenzovala revízia spotrebiteľských výdavkov smerom nadol.



V dôsledku rýchlejšieho rastu HDP vo 4. kvartáli dôjde aj k úprave výsledku za celý minulý rok. Podľa doterajších údajov americká ekonomika vlani klesla o 3,5 %, najstrmšie od roku 1946.



Ekonómovia predpovedajú, že v roku 2021 dôjde k výraznému oživeniu amerického hospodárstva, ktorému pomôžu ďalšie vládne stimuly, očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a pokračujúca politika nízkych úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed).



Niektorí ekonómovia sa domnievajú, že rast HDP v súčasnom 1. štvrťroku môže dosiahnuť až 9 % a za celý tento rok by sa podľa nich mohol zvýšiť aj o 6 %. To by bol najrýchlejší rast od roku 1984, keď bol prezidentom Ronald Reagan a HDP stúpol o 7,2 %.