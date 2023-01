Americká ekonomika vzrástla vo 4. štvrťroku o 2,9 %

Washington 26. januára (TASR) - Ekonomika USA v posledných troch mesiacoch 2022 vzrástla medzikvartálne o 2,9 %. To bolo pomalšie tempo ako o 3,2 % v predchádzajúcom štvrťroku, ale prekonalo prognózy trhu, ktorý očakával, že jej rast dosiahne len 2,6 %. Ukázali to predbežné údaje ministerstva obchodu vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Najväčšia svetová ekonomika tak aj vo 4. kvartáli pokračovala v raste, ku ktorému sa vrátila v 3. štvrťroku po poklese v prvých dvoch kvartáloch 2022.



Za celý rok 2022 sa výkon americkej ekonomiky zvýšil o 2,1 %, po náraste o 5,9 % v roku 2021. Vyhliadky na rok 2023 sú však horšie, pretože vysoké úrokové sadzby Federálneho rezervného systému (Fed) majú negatívny vplyv na spotrebiteľský dopyt, podnikové investície, zásoby aj trh s bývaním, pričom ekonómovia sa obávajú recesie.



Ministerstvo obchodu vo štvrtok pripomenulo, že ekonomická aktivita v USA sa v posledných mesiacoch 2022 zmiernila po tom, ako Fed minulý rok sedemkrát zvýšil referenčnú úrokovú sadzbu, dohromady o viac ako 4 percentuálne body. Cieľom Fedu je schladiť vysokú infláciu.



Nedávne údaje v USA vyvolali obavy, že spotrebitelia, kľúčová hybná sila hospodárskeho rastu, už možno začínajú pociťovať tlak vysokých cien. Maloobchodné tržby v decembri klesli, pretože nakupujúci míňali menej na položky, ako je nábytok či elektronika, ktoré vo veľkom nahromadili počas pandémie ochorenia COVID-19. Aj predaje domov sa znížili, zatiaľ čo firmy vo výrobnom sektore a sektore služieb obmedzili nábor a zvyšovanie miezd.



No zároveň sa zdá, že inflácia už dosiahla vrchol, čo vedie mnohých pozorovateľov k predpovediam, že centrálna banka na svojom zasadnutí na budúci týždeň zmierni tempo zvyšovania úrokov, odhadom na štvrť percentuálneho bodu.