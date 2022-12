Americká firma Amgen kupuje írsky Horizon za vyše 26 mld. USD

New York 12. decembra (TASR) - Americká biotechnologická spoločnosť Amgen kupuje írsku farmaceutickú firmu Horizon Therapeutics za viac než 26 miliárd USD. Je to najväčšia akvizícia firmy Amgen v jej histórii. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Amgen v pondelok potvrdila, že kupuje Horizon Therapeutics za 26,40 miliardy USD (25 miliárd eur). Prevzatie výrobcu liekov na zriedkavé ochorenia umožní Amgenu napríklad prístup k úspešnému lieku Horizonu Tepezza.



Amgen zaplatí za akciu firmy Horizon 116,50 USD. V porovnaní s ostatnou uzatváracou hodnotou akcií írskej firmy to predstavuje 20-percentnú prémiu.



Kontrakt rozšíri portfólio spoločnosti Amgen o viaceré schválené lieky a umožní tak biotechnologickej firme zvládať tlak rastúcej konkurencie voči jej najpredávanejšiemu lieku Enbrel na liečbu artritídy. Predaj tohto lieku však v posledných kvartáloch klesá, pričom v ostatnom štvrťroku klesli tržby z jeho predaja o 14 % na 1,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0559 USD)