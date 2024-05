Americká komisia pre burzy súhlasila so spustením ethereových ETF

Washington 24. mája (TASR) - Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) v princípe súhlasila so spustením ethereových ETF, teda fondov obchodovaných na burze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



SEC vo štvrtok (23. 5.) okrem iného povolila technologickej burze Nasdaq a newyorskej burze cenných papierov NYSE, aby spustili obchodovanie s finančnými produktmi založenými na kryptomene ether. Podľa SEC však príslušní poskytovatelia, akú sú napríklad Blackrock a Fidelity, musia na zriadenie takýchto ETF ešte získať aj individuálne povolenia. SEC na to zatiaľ nestanovila termín.



SEC v januári odobrila spotové bitcoinové ETF, čo trh vtedy považoval za dôležitý míľnik pre sprístupnenie digitálnych mien tradičným investorom. Pre mnohých investorov je totiž jednoduchšie investovať do takýchto ETF namiesto priameho investovania do kryptomien.



Ether je po bitcoine z hľadiska trhovej kapitalizácie druhou najväčšou digitálnou menou. Bitcoin bol vytvorený ako alternatíva k tradičným peniazom a slúži predovšetkým ako digitálne úložisko hodnoty. Ethereum však nie je len kryptomenou. Je to open source platforma na vytváranie a implementáciu digitálnych kontraktov (smart contracts) a decentralizovaných aplikácií.



Z právneho hľadiska je bitcoin komoditou podobne ako zlato. SEC však ether považuje skôr za cenný papier, pretože pri overovaní transakcií v blockchainovej sieti Ethereum účastníci trhu vkladajú určité množstvo meny ether ako zábezpeku a za to dostávajú niečo ako dividendu.