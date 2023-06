Americká komisia SEC podala žalobu na kryptoburzu Binance Holdings

Washington 5. júna (TASR) - Americká Komisia pre cenné papiere a burzu podala v pondelok žalobu na najväčšiu kryptoburzu na svete Binance Holdings a jej zakladateľa Changpeng Zhaoa. Tvrdí v nej, že porušili zákon o cenných papieroch a zneužili finančné prostriedky investorov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa SEC sa Binance nezaregistrovala ako národná burza cenných papierov, maklér a zúčtovacia agentúra. Regulátor tiež tvrdí, že Binance zavádzala investorov tvrdeniami o údajnom dohľade a kontrole manipulatívneho obchodovania na platforme Binance.us bez toho, aby to v skutočnosti robila.



"Tvrdíme, že Zhao a Binance sa zapojili do rozsiahlej siete podvodov, konfliktov záujmov, nezverejňovania údajov a vypočítavého obchádzania zákona," povedal predseda SEC Gary Gensler.



"Verejnosť by si mala dávať pozor na investovanie akéhokoľvek svojho ťažko zarobeného majetku do týchto nezákonných platforiem alebo ich prostredníctvom," upozornil Gensler.



Žaloba SEC je ďalším z krokov, ktoré americké agentúry podnikli proti firme a jej vedeniu.



V marci podala americká Komisia pre obchodovanie s termínovými kontraktmi na komodity (CFTC) žalobu na Binance a Zhaoa na okresnom súde v Illinois pre porušenie predpisov, keďže ponúkali neregistrované termínované kontrakty a opčné zmluvy.



Binance tvrdí, že sa snažila pôsobiť legálne v USA vrátane založenia pobočky Binance.us, ktorá americkým používateľom ponúka kryptoprodukty s výnimkou derivátov a určitých tokenov.



Obe žaloby proti Binance predstavujú len niektoré z mnohých konfliktov medzi americkými regulátormi a kryptoburzou.



Minulý týždeň predseda výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov Patrick McHenry a predseda výboru pre poľnohospodárstvo Glenn Thompson predstavili návrh o možnom rámci na reguláciu kryptomien.



Cieľom návrhu zákona je objasniť medzery medzi pravidlami CFTC a SEC. Snaží sa tiež načrtnúť to, čo firmy musia urobiť, aby sa zaregistrovali v SEC, a vyžaduje, aby SEC napísala nové pravidlá, ktoré sú prispôsobené na riadenie kryptomien.