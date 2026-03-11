< sekcia Ekonomika
Americká ľahká ropa sa v stredu ráno držala pod hranicou 85 dolárov
Pomohla tomu správa, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) navrhla najväčšie uvoľnenie ropných rezerv vo svojej histórii.
Autor TASR
Singapur 11. marca (TASR) - Cena americkej ľahkej ropy WTI sa v stredu ráno držala pod úrovňou 85 USD (73,02 eura) za barel (159 litrov). Pomohla tomu správa, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) navrhla najväčšie uvoľnenie ropných rezerv vo svojej histórii. Má ísť o ráznejší krok v porovnaní s uvoľnením ropy v objeme 182 miliónov barelov v roku 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.11 h SEČ 88,12 USD (81,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke sa mierne zotavila, a to o 32 centov (0,36 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 84,23 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zotavenie o 78 centov (0,93 %).
„Ceny ropy sa po pondelkovom prudkom raste naďalej premenlivo normalizujú,“ uviedli analytici banky UOB a dodali, že trhy sa pravdepodobne budú naďalej zameriavať na vývoj na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že USA sú pripravené v prípade potreby eskortovať tankery cez Hormuzský prieliv. Nemenované zdroje však uviedli, že žiadosti lodného priemyslu o vojenský eskort americké námorníctvo odmieta, pretože riziko útokov zo strany Iránu je zatiaľ príliš vysoké.
(1 EUR = 1,1641 USD)
