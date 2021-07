Americká ministerka financií urguje Kongres, aby zvýšil dlhový strop

Washington 23. júla (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala kongresmanov, aby čo najskôr zvýšili dlhový limit alebo pozastavili jeho platnosť. Ak to Kongres nestihne do 2. augusta, ministerstvo financií bude musieť prijať "mimoriadne opatrenia", aby zabránilo platobnej neschopnosti USA.



V Kongrese opäť prebieha boj medzi demokratmi a republikánmi o zvýšenie dlhového stropu. Yellenová v liste šéfke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej uviedla, že dlh USA sa dostane na zákonný limit 1. augusta.



"Ak Kongres do pondelka 2. augusta neuzákoní pozastavenie platnosti alebo zvýšenie dlhového limitu, ministerstvo financií bude musieť začať prijímať niektoré dodatočné mimoriadne opatrenia, aby zabránilo tomu, že Spojené štáty nedokážu splácať svoje záväzky," dodala Yellenová.



Aktuálne je strop na dlh federálnej vlády stanovený na 28,5 bilióna USD (24,22 bilióna eur). Ak ho Kongres nezvýši, môže to viesť k takzvanému shutdownu, teda uzavretiu vládnych agentúr, čo sa počas uplynulého desaťročia stalo trikrát, alebo dokonca k platobnej neschopnosti.



(1 EUR = 1,1767 USD)