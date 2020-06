USA žiada Čínu urýchliť nákupy amerických produktov

Washington 18. júna (TASR) – Čína by mala urýchliť nákup amerických tovarov a služieb tak, ako prisľúbila v rámci takzvanej prvej fázy obchodnej dohody, napriek problémom spôsobeným pandémiou nového koronavírusu. Uviedla to tento týždeň Americká obchodná komora, ktorá zároveň poukázala na dôležitosť fungujúcich vzájomných vzťahov, keďže Čína je pre americké firmy kľúčový trh.



„Dôležité je plnenie dohody," uviedla Americká obchodná komora. „Je jasné, že choroba COVID-19 spomalila pokrok v tejto oblasti na obidvoch stranách, je však dôležité, aby sa tempo realizácie nákupov podstatne zrýchlilo," dodala komora v oficiálnom vyhlásení po schôdzke so zástupcami Čínskeho medzinárodného centra pre hospodársku výmenu, ktorá sa konala prostredníctvom videokonferencie.



Schôdzka, ktorá sa uskutočňuje dvakrát do roka, sa zamerala práve na prvú fázu obchodnej dohody, ktorá do platnosti vstúpila vo februári.



Po čiastočnom zmiernení napätia medzi USA a Čínou na začiatku roka sa vzťahy neskôr opätovne zhoršili. Tentoraz napätie spôsobil nový koronavírus, ktorý sa rozšíril zo strednej Číny do celého sveta vrátane USA. Tie patria medzi najviac zasiahnuté krajiny. Americký prezident Donald Trump dokonca pre nový koronavírus pohrozil ďalšími clami na čínske výrobky, čo vyvolalo diskusie o tom, či Peking bude schopný a ochotný dohody z prvej fázy dodržiavať.



Napätie sa ešte zvýšilo v týchto dňoch, keď v stredu Trump podpísal zákon, ktorý umožní zaviesť proti Číne sankcie za potláčanie práv ujgurskej menšiny a ďalších moslimských skupín. Peking reagoval odvetnými krokmi.



Podľa Americkej obchodnej komory je však dôležité vzťahy stabilizovať. Ako uviedla, Čína s 1,4 miliardou spotrebiteľov predstavuje pre americké firmy najrýchlejšie rastúci trh. Na druhej strane, americké podniky čelia v Číne mnohým obmedzeniam a problémom.