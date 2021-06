Americká obchodná zástupkyňa príde na samit USA - EÚ

Na archívnej snímke bývalý americký prezident Donald Trump 28. februára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 13. júna (TASR) - Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová odcestuje na budúci týždeň do Európy na samit USA a Európskej únie (EÚ). Plánuje tiež niekoľko bilaterálnych stretnutí, ako aj návštevu Británie, kde bude rokovať s ministerkou obchodu Elizabeth Trussovou. Informoval o tom cez víkend úrad amerického obchodného zástupcu (USTR).Ide o prvú zahraničnú cestu Taiovej od nástupu do funkcie začiatkom roka. USTR zverejnil detaily v piatok (11. 6.) neskoro večer s tým, že Taiová pricestuje v nedeľu do Bruselu na samit USA a EÚ a na bilaterálne stretnutia s partnermi vrátane komisára EÚ pre obchod Valdisa Dombrovskisa.“ uvádza sa vo vyhlásení USTR. Zameria sa na globálnu ekonomiku, pandémiu ochorenia COVID-19, zmenu podnebia, digitálnu a obchodnú spoluprácu a ďalšie problémy v zahraničnej politike, dodal USTR.V stredu (16. 6.) sa Taiová presunie do Londýna a pred návratom do USA sa stretne s britskou ministerkou obchodu Trussovou, dodal USTR.Spojenci USA sa po rokoch zavádzania ciel a napätia vo vzťahoch za vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa snažia o začatie rokovaní s Taiovou. Biely dom však uviedol, že pozastaví nové obchodné dohody, kým neprehodnotí Trumpovu obchodnú politiku.Británia a USA začali už za Trumpa rozhovory s USA o voľnom obchode, ale Londýnu sa nepodarilo dosiahnuť bilaterálnu dohodu pred nástupom nového prezidenta Joea Bidena do funkcie v januári 2021.Zdroje z Washingtonu naznačili, že vyhliadky na dosiahnutie dohody medzi USA a Britániou sú malé pred vypršaním mandátu kongresového „“ toto leto.Veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva v USA Karen Pierceová uviedla, že americkí predstavitelia podporujú dohodu o voľnom obchode s Britániou, ale jej načasovanie je nejasné vzhľadom na ďalšie domáce priority USA.EÚ a Británia spolupracujú tiež na vyriešení takmer 17 rokov trvajúceho obchodného sporu o dotácie pre výrobcov lietadiel pred 11. júlom, keď majú opäť začať platiť pozastavené clá.