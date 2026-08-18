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Americká priemyselná výroba v júli vzrástla menej, ako sa očakávalo
Produkcia spracovateľského priemyslu, ktorá tvorí približne 78 % celkovej americkej priemyselnej výroby, sa v júli v súlade s očakávaniami zvýšila o 0,2 % po júnovom raste o 0,3 %.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Spojených štátoch sa v júli zvýšila o 0,2 % po tom, ako v júni podľa revidovaných údajov stúpla o 0,3 %. Nenaplnilo sa však očakávanie trhu, že v júli vzrastie tiež o 0,3 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil americký Federálny rezervný systém. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia spracovateľského priemyslu, ktorá tvorí približne 78 % celkovej americkej priemyselnej výroby, sa v júli v súlade s očakávaniami zvýšila o 0,2 % po júnovom raste o 0,3 %. Bez zahrnutia produkcie motorových vozidiel a automobilových dielcov sa americký spracovateľský priemysel v júli posilnil o 0,4 %. Produkcia tovarov dlhodobej spotreby vzrástla o 0,7 %. Výroba tovarov krátkodobej spotreby však o 0,4 % klesla.
Výroba v americkom odvetví ťažobného priemyslu sa v júli posilnila o 1,3 %.
Produkcia spracovateľského priemyslu, ktorá tvorí približne 78 % celkovej americkej priemyselnej výroby, sa v júli v súlade s očakávaniami zvýšila o 0,2 % po júnovom raste o 0,3 %. Bez zahrnutia produkcie motorových vozidiel a automobilových dielcov sa americký spracovateľský priemysel v júli posilnil o 0,4 %. Produkcia tovarov dlhodobej spotreby vzrástla o 0,7 %. Výroba tovarov krátkodobej spotreby však o 0,4 % klesla.
Výroba v americkom odvetví ťažobného priemyslu sa v júli posilnila o 1,3 %.