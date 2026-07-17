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Americká priemyselná výroba v júni medzimesačne stúpla o 0,1 %
Produkcia sektora ťažby a dodávok energií sa však oproti máju o 0,4 % zvýšila, keďže rast dodávok elektriny prevážil nad poklesom dodávok zemného plynu.
Autor TASR
Washington 17. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Spojených štátoch v júni medzimesačne vzrástla o 0,1 %, čiže rovnakým tempom ako v máji. Nenaplnilo sa však očakávanie trhu, že v júni sa posilní o 0,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil americký Federálny rezervný systém. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výroba spracovateľského priemyslu USA v júni medzimesačne stagnovala. Produkcia sektora ťažby a dodávok energií sa však oproti máju o 0,4 % zvýšila, keďže rast dodávok elektriny prevážil nad poklesom dodávok zemného plynu.
V rámci odvetvia amerického spracovateľského priemyslu sa medzimesačne o 0,1 % znížila výroba tovarov dlhodobej spotreby. Išlo hlavne o dôsledok zmenšenia produkcie výrobkov z dreva, nekovových minerálnych produktov, strojov a elektrických zariadení. Stúpla však výroba tovarov krátkodobej spotreby o 0,2 %, a to vďaka rastu výroby ropných produktov.
Výroba spracovateľského priemyslu USA v júni medzimesačne stagnovala. Produkcia sektora ťažby a dodávok energií sa však oproti máju o 0,4 % zvýšila, keďže rast dodávok elektriny prevážil nad poklesom dodávok zemného plynu.
V rámci odvetvia amerického spracovateľského priemyslu sa medzimesačne o 0,1 % znížila výroba tovarov dlhodobej spotreby. Išlo hlavne o dôsledok zmenšenia produkcie výrobkov z dreva, nekovových minerálnych produktov, strojov a elektrických zariadení. Stúpla však výroba tovarov krátkodobej spotreby o 0,2 %, a to vďaka rastu výroby ropných produktov.