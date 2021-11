Sieť hotelov Marriott zvýšila kvartálny zisk viac než dvojnásobne

Bethesda 3. novembra (TASR) - Americká sieť hotelov Marriott International oznámila za 3. kvartál zvýšenie zisku na vyše dvojnásobok, pričom ako zisk, tak tržby prekonali očakávania trhov. Výsledky spoločnosti podporil zvýšený dopyt po cestovaní na kľúčových severoamerických trhoch, ale aj v Európe.



Svetový hotelový reťazec informoval, že za 3. štvrťrok tohto roka dosiahol čistý zisk 220 miliónov USD (189,60 milióna eur). V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť zisk približne 100 miliónov USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla hotelová sieť upravený zisk na úrovni 327 miliónov USD, zatiaľ čo pred rokom tento zisk predstavoval iba 44 miliónov USD. Na akciu to znamená 99 centov, čím Marriott mierne prekonal očakávania analytikov. Tí odhadovali, že upravený zisk na akciu dosiahne 98 centov.



Tržby dosiahli 3,95 miliardy USD. V porovnaní s 3. kvartálom minulého roka to znamená rast o 75,6 %. Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom tržieb z 2,25 miliardy na 3,81 miliardy USD.



Spoločnosť, ktorá kontroluje hotelové značky ako JW Marriott a Ritz-Carlton, zároveň uviedla, že obsadenosť jej hotelov na kľúčových trhoch USA a Kanady dosiahla 63,5 %. V rovnakom období pred rokom predstavovala 37 %. Zvýšila sa aj obsadenosť hotelov v Európe, a to z 26,3 % na 46,7 %.



Na druhej strane, opätovné protipandemické opatrenia v dôsledku šírenia delta variantu nového koronavírusu v juhovýchodnej Ázii zasiahli do výsledkov Marriottu na trhoch Číny, Hongkongu, Macaa a Taiwanu. Na týchto trhoch obsadenosť hotelov klesla zo 61,4 % pred rokom na 52,7 %.



(1 EUR = 1,1603 USD)