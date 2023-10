Americká sieť lekární Rite Aid vyhlásila bankrot

Philadelphia 16. októbra (TASR) - Veľká americká sieť lekární Rite Aid v nedeľu (15. 10.) vyhlásila bankrot podľa kapitoly 11. Tento krok povedie k zastaveniu súdnych sporov, ktorým čelí pre svoju údajnú úlohu v kríze s opioidmi v USA. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



V roku 2022 zaplatia spoločnosť Rite Aid až 30 miliónov USD (28,50 milióna eur) za urovnanie súdnych sporov, v ktorých čelila obvineniam, že jej lekárne prispeli k nadmernej ponuke opioidov na predpis.



Reťazec najnovšie oznámil, že dosiahol dohodu so svojimi veriteľmi o pláne finančnej reštrukturalizácie s cieľom znížiť svoj dlh a pripraviť sa na budúci rast. Súčasťou tohto procesu bolo vyhlásenie konkurzu.



"Plán výrazne zníži dlh spoločnosti a zároveň pomôže vyriešiť súdne spory spravodlivým spôsobom," uviedol Rite Aid.



V marci podalo ministerstvo spravodlivosti sťažnosť na Rite Aid, v ktorej tvrdí, že od mája 2014 do júna 2019 vedome vyplnila státisíce nezákonných predpisov na kontrolované látky. Ministerstvo spravodlivosti konalo po tom, ako traja informátori, ktorí pracovali v lekárňach Rite Aid, podali sťažnosť.



Jeffrey Stein, ktorý vedie finančnú poradenskú firmu, bol v nedeľu vymenovaný za generálneho riaditeľa Rite Aid a nahradil Elizabeth Burrovú, ktorá bola dočasnou generálnou riaditeľkou a zostáva v predstavenstve Rite Aid.



Okrem súdnych sporov má lekárenská sieť problémy s celkovými dlhmi, ktoré do 3. júna dosiahli 8,60 miliardy USD, podľa súdneho podania na bankrotovom súde USA pre okres New Jersey. Niektoré z nich majú byť splatené v roku 2025. Rite Aid uvádza aj celkové aktíva vo výške 7,65 miliardy USD.



Sieť lekární tvrdí, že od niektorých svojich veriteľov dostala prísľub na nové financovanie vo výške 3,45 miliardy USD, čo jej poskytne dostatok likvidity na podporu v procese bankrotu.



Rite Aid uviedla tiež bez ďalších podrobností, že zatvorí viac svojich nedostatočne výkonných prevádzok a presunie zamestnancov na iné miesta, kde to bude možné.



Spoločnosť má viac ako 2000 maloobchodných prevádzok v 17 štátoch USA.



(1 EUR = 1,0524 USD)