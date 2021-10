Americká sieť požičovní áut Hertz si od Tesly objednala 100.000 áut

Washington 25. októbra (TASR) - Americká sieť požičovní áut Hertz si od Tesly objednala 100.000 vozidiel, uviedla v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Ide o rekordnú objednávku elektromobilov v hodnote okolo 4,4 miliardy USD (3,78 miliardy eur).



Hertz tak len niekoľko mesiacov po tom, ako sa dostala z ochrany pred veriteľmi, podniká kroky na prechod svojej flotily k elektromobilite. Spoločnosť by mala dostať všetky objednané autá do konca roka 2022.



Akcie Tesly sa v pred otvorením burzy posilnili o 4,3 % a zrejme otvoria na rekordnom maxime. Podporili ich tiež správy, že Model 3 sa stane prvým elektromobilom, ktorý sa dostane na čelo rebríčka mesačného predaja nových áut v Európe.



Hertz takisto uviedol, že nainštaluje tisíce nabíjačiek v rámci svojej siete. Zákazníci, ktorí si prenajmú Teslu Model 3, budú mať prístup k 3000 nabíjacím staniciam Tesly v USA a Európe.



Hertz minulý rok v máji požiadal o ochranu pred veriteľmi. Dôvodom boli prudký prepad dopravy z dôvodu protipandemických opatrení. Spoločnosť v máji tohto roka uviedla, že skupina investorov, medzi ktorými sú Knighthead Capital Management, Certares Opportunities a Apollo Capital Management, jej poskytne prostriedky, aby sa dostala spod bankrotovej ochrany.



(1 EUR = 1,1630 USD)