V Amerike schválili zákon o podpore inovácií a hospodárskej súťaže

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 4. februára (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov v piatok tesnou väčšinou hlasov schválila niekoľkomiliardový balík financií, ktorého cieľom je naštartovať špičkový technologický výskum a výrobu, čeliť rastúcemu vplyvu Číny a zmierniť globálny nedostatok čipov.Snemovňa reprezentantov aj napriek odporu republikánov schválila svoju verziu návrhu zákona o konkurencieschopnosti po tom, ako Senát odsúhlasil svoj návrh o inováciách a hospodárskej súťaži.To otvára rokovania o kompromisnej verzii legislatívy, ktorá musí prejsť oboma komorami, kým bude odoslaná do Bieleho domu na podpis prezidentovi Joeovi Bidenovi. Rozhovory môžu trvať týždne alebo mesiace. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Legislatívny tlak prišiel po tom, čo americké ministerstvo obchodu varovalo, že firmy majú zásoby polovodičových čipov v priemere na menej ako päť dní, takže hrozia odstávky vo výrobe.Návrh uviazol v Snemovni po tom, ako ho v júni schválil Senát. Nedávno však predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová zaradila zákon o investíciách do inovácií medziNávrh zákona zahŕňa dotácie vo výške 52 miliárd USD (45,36 miliardy eur) do výroby polovodičov a výskumu kľúčových komponentov používaných v automobiloch a počítačoch. A 45 miliárd USD v priebehu šiestich rokov má smerovať do zmiernenia problémov v dodávateľských reťazcoch.vyhlásilaBalík by mohol byť víťazstvom prezidenta Bidena, ktoré by mohol spomenúť vo svojom prejave o stave Únie 1. marca, ale najskôr bude potrebné zosúladiť verziu Snemovne s verziou Senátu, čo môže trvať celé týždne.Biely dom považuje túto iniciatívu za hlavný legislatívny nástroj boja proti rastúcej konkurencii a neférovým praktikám Číny. Vysokí predstavitelia administratívy USA vrátane ministerky obchodu Giny Raimondovej vyvíjali tlak na jej schválenie.Návrh zákona zahŕňa tiež zmeny v obchodných pravidlách USA, ktorých cieľom je kompenzovať praktiky Číny narúšajúce trh vrátane posilnenia antidampingových pravidiel.Počíta aj s príspevkom USA vo výške 8 miliárd USD do Zeleného klimatického fondu, ktorý bol založený Parížskou dohodou v boji proti klimatickej zmene, s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám vyrovnať sa so zmenami klímy.Republikáni zo Snemovne reprezentantov sa však sťažujú, že väčšina právnych predpisov bola vypracovaná za zatvorenými dverami, bez verejných vypočutí alebo konzultácií. Tvrdia, že zákon je vzhľadom na praktiky Číny slabý, príliš sa zameriavajú na nesúvisiace otázky, ako sú klimatická zmena, ľudské práva a sociálnu nerovnosť.(1 EUR = 1,1464 USD)