Americká spoločnosť Walt Disney sa v 3. kvartáli vrátila k zisku

Burbank 13. augusta (TASR) – Americký zábavný a mediálny koncern Walt Disney sa v 3. kvartáli obchodného roka 2020/2021 vrátil k zisku, pričom výsledky boli lepšie, než sa očakávalo. Prispela k tomu ako hlavná mediálna divízia, tak aj divízia zábavných parkov.



Firma Walt Disney informovala, že za 3. kvartál obchodného roka 2020/2021, čo znamená obdobie od apríla do konca júna, dosiahla čistý zisk 918 miliónov USD (782 miliónov eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť stratu 4,72 miliardy USD.



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 80 centov, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 8 centov. Walt Disney tak v tomto ukazovateli prekonal očakávania, keď analytici počítali s rastom upraveného zisku na 56 centov/akcia.



Tržby za 3. kvartál predstavovali 17,02 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 45 %. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania, keďže analytici počítali s rastom tržieb na 16,8 miliardy USD.



Výrazne sa zvýšili tržby divízie zábavných parkov Disney Parks, Experiences and Products. Tržby v tejto divízii vzrástli prvýkrát za päť kvartálov, pritom z 1,07 miliardy USD pred rokom sa zvýšili na 4,34 miliardy USD. Rast tržieb zaznamenala aj kľúčová divízia Disney Media and Entertainment Distribution. Jej tržby vzrástli o 18 % na 12,68 miliardy USD.