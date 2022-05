Americká spoločnosť Walt Disney zaznamenala v 2. kvartáli pokles zisku

Burbank 12. mája (TASR) – Americký zábavný a mediálny koncern Walt Disney v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2021/2022 nesplnil očakávania Wall Street. Prispeli k tomu poplatky vo výške viac ako 1 miliarda USD za predčasné ukončenie televíznych relácií a filmov, ktoré chce použiť vo svojej vlastnej streamovacej službe Disney+.



Zábavný gigant uviedol, že jeho zisk za tri mesiace do konca marca klesol na 470 miliónov USD (445,37 milióna eur) alebo 26 centov na akciu z 901 miliónov USD alebo 49 centov/akcia v rovnakom období minulého roka. Po očistení od jednorazových položiek dosiahla spoločnosť Disney v uplynulom štvrťroku zisk 1,08 USD na akciu.



Tržby v sledovanom období vzrástli o 23 % na 19,25 miliardy USD z vlaňajších 15,61 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, však očakávali zisk 1,19 USD na akciu a tržby 20,05 miliardy USD.



Spoločnosť uviedla, že v 2. štvrťroku získala 7,9 milióna predplatiteľov pre Disney+. To kontrastuje s výsledkami Netflixu, ktorý minulý mesiac oznámil svoju prvú štvrťročnú stratu predplatiteľov za celé desaťročie.



Spoločnosť Disney zaznamenala po uvoľnení obmedzení spojených s ochorením COVID-19 oživenie aj v segmente zábavných parkov, zážitkov a produktov. Jej tržby v tomto segmente sa v 2. kvartáli zdvojnásobili na 6,7 miliardy USD z 3,2 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Príjmy segmentu Disney Media and Entertainment Distribution vzrástli o 9 % na 13,62 miliardy USD z 12,44 miliardy USD v minulom roku.



TASR správu prevzala z AP.



(1 EUR = 1,0553 USD)