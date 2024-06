Americká Venture Global a ukrajinská DTEK sa dohodli o dodávkach LNG

Kyjev/Washington 13. júna (TASR) - Americká spoločnosť Venture Global podpísala prvú významnú dohodu o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) na Ukrajinu. O kontrakte informoval vo štvrtok britský denník Financial Times, podľa ktorého cieľom je zníženie energetickej dominancie Ruska v regióne a podpora energetickej bezpečnosti Ukrajiny v období, keď Rusko zintenzívňuje útoky na kritickú infraštruktúru.



Na základe dohody najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK začne koncom roka s nákupom nešpecifikovaného objemu LNG od Venture Global, pričom v nákupoch bude pokračovať do konca roka 2026. Ukrajina aj ďalšie krajiny východnej Európy by mali plyn získavať z terminálu Plaquemines v štáte Louisiana.



Ukrajina doteraz skvapalnený zemný plyn priamo z USA nenakupovala. Ako povedal šéf Venture Global Mike Sabel, je to významná dohoda, prostredníctvom ktorej spoločnosť posilní energetickú bezpečnosť Ukrajiny aj ďalších štátov Európy.



Firma DTEK sa okrem toho zaviazala, že počas 20-ročného obdobia bude kupovať ročne 2 milióny ton LNG z budúceho terminálu CP2 firmy Venture Global. Je to tretí plánovaný LNG terminál americkej spoločnosti, ktorá plánuje mať na pobreží štátu Louisiana celkovo štyri terminály.