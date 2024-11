Americká vláda požičia výrobcovi elektromobilov Rivian 6,6 mld. USD

Atlanta 26. novembra (TASR) - Americké ministerstvo energetiky poskytne spoločnosti Rivian Automotive (Rivian) pôžičku vo výške 6,6 miliardy dolárov (6,29 miliardy eur) na výstavbu továrne v Georgii. Výrobca elektrických automobilov sa v nachádza vo finančných ťažkostiach, najmä v dôsledku klesajúceho dopytu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Nie je jasné, či administratíva prezidenta Joea Bidena dokáže finančné prostriedky uvoľniť skôr, ako sa Donald Trump o necelé dva mesiace vráti do Bieleho domu, upozornila agentúra AP, ktorá pripomenula, že zvolený prezident vo volebnej kampani kritizoval opatrenia na podporu elektromobility. Podľa zdrojov agentúry Reuters tím zvoleného prezidenta už pracuje na pláne reformy, v rámci ktorej počíta so zrušením daňovej úľavy 7500 USD na nákup elektrických vozidiel.



Spoločnosť Rivian, založená v roku 2009, sa špecializuje na veľké SUV a pickupy, ktoré sú v USA veľmi obľúbené. Vyrába aj elektrické dodávky pre Amazon, ktoré teraz vstupujú na európsky trh. Ale zápasí so stratami uprostred klesajúceho dopytu po elektrických vozidlách v USA. V uplynulom štvrťroku vykázala stratu 392 miliónov USD.



(1 EUR = 1,0495 USD)