Americká vláda varuje indické banky pred spoluprácou s ruskou armádou

Washington 24. júla (TASR) - Americké ministerstvo financií v stredu upozornilo indické banky, že v prípade spolupráce s ruským vojensko-priemyselným komplexom môžu stratiť prístup k finančnému systému Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská armáda potrebuje citlivé tovary, napríklad mikroelektroniku, a pri transakciách v tejto oblasti sa usiluje o spoluprácu so zahraničnými finančnými inštitúciami, napísal námestník americkej ministerky financií Wally Adeyemo v liste adresovanom indickej bankovej asociácii, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Konkrétne obavy, týkajúce sa indických bánk, neuviedol.



Vláda v Naí Dillí stále odoláva tlaku na dištancovanie sa od Moskvy po invázii Ruska na Ukrajinu a po stretnutí indického premiéra Naréndru Módího s ruským prezidentom Vladimirom Putinom tento mesiac oznámila, že skúma spôsoby, ako zvýšiť indický vývoz do Ruska.



USA chcú ďalej posilňovať svoje hospodárske vzťahy s Indiou, uviedol ďalej Adeyemo. Pripomenul, že obchod medzi oboma krajinami sa za posledných desať rokov zvýšil o viac ako 110 %, vďaka čomu patria medzi najväčších vzájomných obchodných partnerov. Spojené štáty a globálna koalícia krajín sú však odhodlané ukončiť nevyprovokovanú vojnu Ruska tým, že ho zbavia "finančných a materiálnych prostriedkov na boj", uviedol s odkazom na sankcie a kontroly vývozu uvalené na Rusko po invázii vo februári 2022.



"Každá zahraničná finančná inštitúcia, ktorá obchoduje s ruskou vojensko-priemyselnou základňou, riskuje, že sama bude sankcionovaná a môže stratiť prístup do amerického finančného systému," uzavrel Adeyemo.