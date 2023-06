Americká spoločnosť FedEx dosiahla vo 4. kvartáli nárast zisku

Memphis 21. júna (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx dosiahla vo 4. kvartáli obchodného roka 2022/2023 nárast zisku, ktorý prekonal odhady Wall Street. Spoločnosť zároveň oznámila, že jej finančný riaditeľ Mike Lenz plánuje odísť do dôchodku. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Z hospodárskych výsledkov spoločnosti vyplýva, že jej zisk sa za tri mesiace do konca mája 2023 zvýšil na 1,54 miliardy USD (1,41 miliardy eur) alebo 6,05 USD na akciu z 558 miliónov USD alebo 2,13 USD/akciu v minulom roku.



Bez započítania jednorazových položiek vykázal FedEx za dané obdobie upravený zisk 4,94 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 4,89 USD na akciu.



Tržby spoločnosti pritom vo 4. štvrťroku klesli na 21,93 miliardy USD z vlaňajších 24,39 miliardy USD a zaostali aj za odhadmi Wall Street, ktorá očakávala tržby 22,67 miliardy USD.



FedEx však znížil náklady, aby ochránil zisk, keďže dopyt klesá. Po skončení pandémie ochorenia COVID-19 sa totiž spotrebitelia opäť vrátili do obchodov, čo zasiahlo elektronický obchod aj zásielkové služby. FedEx musel preto prispôsobiť náklady a kapacitu nižšiemu dopytu.



Pri pohľade na nový rok 2023/24 spoločnosť očakáva upravený zisk vo výške 16,50 až 18,50 USD na akciu, zatiaľ čo analytici jej predpovedajú zisk 18,36 USD/akcia.



FedEx oznámil tiež, že Michael Lenz odíde do dôchodku z funkcie viceprezidenta a finančného riaditeľa s účinnosťou od 31. júla 2023. Spoločnosť tak hľadá jeho nástupu. Lenz bude do 31. decembra 2023 pôsobiť ako hlavný poradca v spoločnosti FedEx, aby pomohol zabezpečiť hladký prechod.



(1 EUR = 1,0933 USD)