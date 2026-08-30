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Americká zbrojovka Covenant plánuje výrobu rakiet v Nemecku
Covenant plánuje, že v roku 2027 spustí výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti Lipska, uviedli v piatok (28. 8.) pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s projektom.
Autor TASR
Berlín 30. augusta (TASR) - Americká zbrojovka Covenant chce vyrábať rakety v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Covenant plánuje, že v roku 2027 spustí výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti Lipska, uviedli v piatok (28. 8.) pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s projektom. Nemecko sa snažilo získať cenovo dostupné riadené strely, ktoré by bolo možné vyrábať a nasadzovať vo veľkých počtoch.
Podľa zdrojov budú mať rakety dolet viac ako 1500 kilometrov a výrobná kapacita závodu by mohla dosiahnuť až 1000 kusov ročne.
Hoci je spoločnosť Covenant americkou firmou, väčšina komponentov pre plánovanú výrobu by mala pochádzať z Nemecka a ďalších európskych krajín.
Covenant aj nemecké ministerstvo obrany sa k týmto informáciám odmietli vyjadriť.
Projekt prichádza v čase, keď sa Berlín snaží nájsť lacnejšie riešenia založené na domácej a európskej výrobe, ktoré by doplnili drahšie systémy zbraní s dlhým doletom a zaplnili to, čo nemeckí predstavitelia považujú za medzeru vo vojenských kapacitách.
Podľa zdrojov sa hľadanie alternatív výrazne urýchlilo po tom, ako Spojené štáty napriek predchádzajúcim oznámeniam upustili od plánov dodať Nemecku riadené strely Tomahawk, čo Berlín prinútilo intenzívnejšie hľadať náhradné riešenia.
Covenant plánuje, že v roku 2027 spustí výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti Lipska, uviedli v piatok (28. 8.) pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s projektom. Nemecko sa snažilo získať cenovo dostupné riadené strely, ktoré by bolo možné vyrábať a nasadzovať vo veľkých počtoch.
Podľa zdrojov budú mať rakety dolet viac ako 1500 kilometrov a výrobná kapacita závodu by mohla dosiahnuť až 1000 kusov ročne.
Hoci je spoločnosť Covenant americkou firmou, väčšina komponentov pre plánovanú výrobu by mala pochádzať z Nemecka a ďalších európskych krajín.
Covenant aj nemecké ministerstvo obrany sa k týmto informáciám odmietli vyjadriť.
Projekt prichádza v čase, keď sa Berlín snaží nájsť lacnejšie riešenia založené na domácej a európskej výrobe, ktoré by doplnili drahšie systémy zbraní s dlhým doletom a zaplnili to, čo nemeckí predstavitelia považujú za medzeru vo vojenských kapacitách.
Podľa zdrojov sa hľadanie alternatív výrazne urýchlilo po tom, ako Spojené štáty napriek predchádzajúcim oznámeniam upustili od plánov dodať Nemecku riadené strely Tomahawk, čo Berlín prinútilo intenzívnejšie hľadať náhradné riešenia.