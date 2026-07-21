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Americká zbrojovka Northrop Grumman zlepšila prognózu tržieb aj zisku
Koncern získal výrazný stimul pre výrobu útočných lietadiel B-21 Raider, ktoré sú schopné niesť jadrové zbrane.
Autor TASR
Falls Church 21. júla (TASR) - Americký zbrojársky koncern Northrop Grumman zlepšil prognózu svojich tržieb a zisku v tomto roku. Tržby jeho divízie Aeronautics, ktorá vyrába vojenské lietadlá, totiž v druhom kvartáli medziročne stúpli o 13 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Koncern získal výrazný stimul pre výrobu útočných lietadiel B-21 Raider, ktoré sú schopné niesť jadrové zbrane, keď vo februári podpísal dohodu s americkým vojenským letectvom, ktorá znamená zvýšenie výrobnej kapacity o 25 %. K rastu tržieb zbrojovky prispel aj program medzikontinentálnej balistickej strely Sentinel.
Za tri mesiace do záveru júna koncern vykázal celkové tržby v objeme 10,88 miliardy USD (9,52 miliardy eur). Išlo o ich medziročný rast, keďže v druhom kvartáli vlaňajška boli na úrovni 10,35 miliardy USD.
Spoločnosť Northrop zlepšila prognózu svojich tohtoročných tržieb o 250 miliónov USD a očakáva, že budú v pásme 43,75 až 44,25 miliardy USD, čo je zhruba v súlade s odhadmi analytikov. Bez zarátania jednorazových položiek firma teraz predpokladá za rok 2026 zisk v rozmedzí 28,60 až 29,10 USD na akciu. Predošlá predikcia rátala so ziskom 27,40 až 27,90 USD na akciu.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Koncern získal výrazný stimul pre výrobu útočných lietadiel B-21 Raider, ktoré sú schopné niesť jadrové zbrane, keď vo februári podpísal dohodu s americkým vojenským letectvom, ktorá znamená zvýšenie výrobnej kapacity o 25 %. K rastu tržieb zbrojovky prispel aj program medzikontinentálnej balistickej strely Sentinel.
Za tri mesiace do záveru júna koncern vykázal celkové tržby v objeme 10,88 miliardy USD (9,52 miliardy eur). Išlo o ich medziročný rast, keďže v druhom kvartáli vlaňajška boli na úrovni 10,35 miliardy USD.
Spoločnosť Northrop zlepšila prognózu svojich tohtoročných tržieb o 250 miliónov USD a očakáva, že budú v pásme 43,75 až 44,25 miliardy USD, čo je zhruba v súlade s odhadmi analytikov. Bez zarátania jednorazových položiek firma teraz predpokladá za rok 2026 zisk v rozmedzí 28,60 až 29,10 USD na akciu. Predošlá predikcia rátala so ziskom 27,40 až 27,90 USD na akciu.
(1 EUR = 1,1426 USD)