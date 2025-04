Americké a vietnamské podniky vyzvali na odklad ciel

Hanoj 6. apríla (TASR) - Americké a vietnamské podniky požiadali administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby odložila plánované clo vo výške 46 % na vietnamský tovar. Vietnamská obchodná a priemyselná komora (VCCI) a Americká obchodná komora (AmCHam) v Hanoji sa v liste zo soboty (5. 4.) obrátili na amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka a vyjadrili obavy, že „šokujúco vysoké“ clo poškodí bilaterálne obchodné vzťahy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Nižšie clá na výrobky prichádzajúce do Vietnamu a na výrobky, ktoré sa dostanú k americkému spotrebiteľovi, sú tým, čo pomôže americkým spoločnostiam, ekonomike a spotrebiteľom,“ uviedli AmCham a VCCI vo vyhlásení. Vietnam je dôležitou výrobnou základňou pre mnohé západné spoločnosti. Krajina v juhovýchodnej Ázii zaznamenala v minulom roku v obchode so Spojenými štátmi, ktoré sú jej najväčšou exportnou destináciou, prebytok vo výške viac ako 123 miliárd dolárov (111,4 miliardy eur).



Donald Trump a vietnamský prezident To Lam sa v piatok (4. 4.) v telefonickom rozhovore, ktorý obaja lídri označili za „veľmi produktívny“, dohodli, že budú rokovať o zrušení ciel. Vietnam ešte pred tým, ako Trump v stredu (2. 4.) oznámil rozsiahly balík globálnych ciel, znížil niektoré clá na dovoz z USA a tamojšia vláda sa zaviazala, že podnikne kroky na zvýšenie nákupu amerických tovarov.



„Rýchla a spravodlivá dohoda by zvýšila istotu pre podniky a pomohla by napraviť obchodnú nerovnováhu medzi oboma krajinami spôsobom, ktorý by bol prospešný pre obe strany,“ uviedli AmCham a VCCI.



(1 EUR = 1,1057 USD)